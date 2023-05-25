В Казани власти города решили снести еще восемь незаконных торговых объектов

В принудительном порядке объекты снесут с 20 мая по 27 августа.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Казани снесут еще восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Согласно документу, демонтажу подлежат объекты, расположенные по следующим адресам:
- два торговых павильона по Мамадышскому тракту, вблизи дома №44в;
- торговый объект по ул. Пионерской, вблизи дома №8;
- торговый объект по ул. Декабристов, вблизи дома №116;
- автофургон по ул. Баумана;
- торговый объект по ул. Девятаева, вблизи дома №1;
- торговый объект по ул. Баумана;
- торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №39а.
Собственники объектов должны добровольно их снести до 29 мая. В ином случае это сделают в принудительном порядке. После объекты разместят на базу хранения по улице Фатыха Амирхана.
Напомним, в Казани снесут здание бывшего клинического противотуберкулезного диспансера.
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