В Казани власти города решили снести еще восемь незаконных торговых объектов

В принудительном порядке объекты снесут с 20 мая по 27 августа. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани снесут еще восемь самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно документу, демонтажу подлежат объекты, расположенные по следующим адресам:

- два торговых павильона по Мамадышскому тракту, вблизи дома №44в;

- торговый объект по ул. Пионерской, вблизи дома №8;

- торговый объект по ул. Декабристов, вблизи дома №116;

- автофургон по ул. Баумана;

- торговый объект по ул. Девятаева, вблизи дома №1;

- торговый объект по ул. Баумана;

- торговый объект по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №39а.

Собственники объектов должны добровольно их снести до 29 мая. В ином случае это сделают в принудительном порядке. После объекты разместят на базу хранения по улице Фатыха Амирхана.

Напомним, в Казани снесут здание бывшего клинического противотуберкулезного диспансера.

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