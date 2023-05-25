На обходе Набережных Челнов на шести мостовых переходах готовы монолитные плиты пролетов

В августе-сентябре дорожники начнут укладывать асфальтобетон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На обходе Набережных Челнов на шести мостовых переходах завершено устройство монолитной плиты пролетного строения. Речь идет о мостах через реки Аланка и Аштылга, ручей Васильев, а также искусственных сооружениях на ПК508 и ПК511, путепроводе возле села Шингальчи, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Для выполнения этой работы специалистам потребовалось 460 тонн арматурного каркаса и почти два кубометра бетона. После здесь уложат гидроизоляцию, которая защитит конструкции от коррозии.

Кроме того, в августе-сентябре дорожники начнут укладывать асфальтобетон. Также для безопасности дорожного движения на искусственных сооружениях установят барьерное и перильное ограждения, электроосвещение.

Напомним, в Казани капремонт моста по улице Назарбаева завершат осенью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram