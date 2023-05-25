Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 7:20

В Набережных Челнах «КАМАЗ» оплатит отдых 500 детям из ЛНР

Они смогут провести летние каникулы в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Отдых детей будет организован в период с 30 мая по 31 августа.

Отдых детей будет организован в период с 30 мая по 31 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах «КАМАЗ» оплатит отдых 500 детям из Луганской народной республики. Они смогут провести летние каникулы в оздоровительно-образовательном комплексе «Саулык». Соответствующее соглашение было подписано между компанией, правительством Татарстана и ЛНР.

Согласно документу, отдых детей будет организован в период с 30 мая по 31 августа. Доставку отдыхающих до места назначения и обратно транспортом обеспечит Кабмин республики. Инициатором стала депутат Госдумы Альфия Когогина. Она поблагодарила «КАМАЗ» и правительство Татарстана за оказанную поддержку.

Напомним, порядка 15 тысяч детей отдохнут летом в пришкольных лагерях Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram