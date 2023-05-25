В Казани на строительство школы в ЖК «Светлая долина» выделят почти миллиард рублей

Заявки на участие в тендере принимаются до 30 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани на строительство школы на 1,5 тысячи мест в ЖК «Светлая долина» выделят 992,5 миллиона рублей. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, 762 миллиона рублей уйдет на строительно-монтажные работы. А 18 миллионов рублей направят на приобретение оборудования для школы. Еще 17 миллионов рублей потребуется для производства работ в зимнее время, 16 миллионов рублей - на непредвиденные затраты, 13 миллионов рублей - на временные здания и сооружения.

За основу проекта возьмут лицей №186, который находится на улице Рауса Гареева. Заявки на участие в тендере принимаются до 30 мая. Победителя определят 1 июня.

Напомним, в Казани в ЖК «Салават Купере» и ЖК «Светлая долина» появятся новые школы.

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