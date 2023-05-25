Метшин обсудил с казанскими предпринимателями развитие бизнеса у воды

По словам предпринимателей, в столице Татарстана особой популярностью пользуются фудтраки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с предпринимателями. Они обсудили темы развития бизнеса у воды, дальнейшего благоустройства улицы Баумана и работы фудтраков, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам предпринимателей, в столице Татарстана особой популярностью пользуются фудтраки. Однако правового поля для законной реализации этого нет. В связи с этим Метшин поручил разработать карту, на которой будут отмечены места для размещения фудтраков и правила их работы.

Кроме того, бизнесмены предложили проводить мастер-классы и тематические вечера на бесхозных и незанятых территориях на улице Баумана. Мэр столицы Татарстана отметил, что в 2022 году на благоустройство этой улицы было потрачено 100 миллионов рублей. Он поручил главе Вахитовского и Приволжского районов составить карту незанятых участков, найти их собственников и после обговорить дальнейшие планы.

Также была обсуждена возможность аренды береговой зоны для развития туризма и инфраструктуры. Этим вопросом займется глава Вахитовского и Приволжского районов.

Напомним, мэр Ильсур Метшин поручил оборудовать новые контейнерные площадки для сбора мусора в поселках Казани.

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