Если у родителей или усыновителей прекратилось право на дополнительные меры господдержки, то эта возможность появляется у несовершеннолетнего ребенка. Фото: Анастасия ОСИПОВА

С мая 2022 года в Татарстане материнский капитал получили четыре отца. Об этом в прямом эфире сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин.

По словам Вафина, у каждого отца, который является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года, есть право на получение маткапитала. Это действует независимо от наличия российского гражданства, если у матери прекращается право на получение меры государственной поддержки в случае смерти, ограничения или лишения родительских прав на ребенка.

Кроме того, если у родителей или усыновителей прекратилось право на дополнительные меры господдержки, то эта возможность появляется у несовершеннолетнего ребенка или у достигшего 18-летнего возраста, который обучается очно до достижения 23 лет. Однако оформление опекунства не дает права на маткапитал.

Напомним, с 1 февраля 2023 года в Татарстане материнский капитал проиндексировали на 11,9%.

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