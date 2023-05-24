В Набережных Челнах желающих работать в новой школе больше, чем вакансий

В образовательном учреждении будет проводиться отбор, чтобы педагогический коллектив новой школы был качественным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах желающих работать в «Центре образования №16» больше, чем число вакансий. Об этом сообщил начальник управления образования исполкома города Рустем Хузин.

По словам Хузина, проблем с кадрами нет. Объем резюме по некоторым специальностям превышает количество вакансий. В связи с этим будет проводиться отбор, чтобы педагогический коллектив новой школы был качественным.

Так, на первый год учебному заведению необходимо набрать 68 педагогов. Резюме поступает не только от местных специалистов, но и от жителей Удмуртии, Оренбургской области, Башкортостана и Кемеровской области.

Напомним, гимназия №57 Набережных Челнов переедет в новое здание в ЖК «Притяжение». С 26 мая начнется набор учеников в эту школу.

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