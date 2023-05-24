25 мая «День добрых дел» и Казанский ТЮЗ приглашают на спектакль с тифлокомментированием и сурдопереводом

Совместно с ТЮЗом, фонд «День добрых дел» с 2019 года реализует проект «Театр без границ». Он делает возможным комфортный просмотр спектаклей одновременно и для здоровых зрителей, и для людей с инвалидностью.

На показах зрителям с нарушениями зрения тифлокомментатор через наушники описывает происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает слабослышащим «услышать» все с помощью языка жестов.

25 мая в 18.30 состоится очередной показ проекта – на этот раз зрителям представят спектакль «Здесь был Кай». По вопросу приобретения льготных билетов для зрителей с ограничениями здоровья просим обращаться в театр в рабочее время по тел. 8 (917) 256-67-50.

Содействие в реализации проекта фонду оказывает «Республиканская специальная библиотека для слепых» и сервис Добро Mail.Ru.

В рамках «Театр без границ» адаптировано 7 спектаклей. В 2021 году проект был признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность». За время работы проекта специальные показы посетили свыше 600 слабовидящих и слабослышащих зрителей.