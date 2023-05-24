В Казани на улице Фучика до декабря ограничили движение

Движение будет ограничено до 20 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Фучика в Казани частично ограничили проезд транспорта. Здесь ведется строительство второй линии метрополитена, которую планируют завершить к 2027 году.

До 20 декабря будет закрыто движение от дома №64 корпус 1 по улице Фучика до улицы Завойского. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Напомним, ранее администрация города опубликовала схему перекрытия дорог на время «Казанского марафона»

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