Сокращенные недели придутся на июнь и август. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом жителей Татарстана ждут три сокращенные рабочие недели. Дополнительные выходные отмечены в производственном календаре на 2023 год от Минтруда региона.

Так, в начале июня татарстанцы будут отдыхать с 10 по 12 июня в честь Дня России. Следующим праздником для жителей республики станет 28 июня – Курбан-Байрам. Последняя летняя четырехдневная рабочая неделя ожидается в конце августа – 30 числа будет отмечаться День Татарстана.

Напомним, ранее эксперт рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram