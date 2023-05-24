На заключительный домашний матч «Рубина» в Казани можно попасть бесплатно

Желающие смогут бесплатно пройти на эту игру, если оформят карту болельщика. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В субботу, 27 мая, в Казани пройдет матч между казанским «Рубином» и махачкалинским «Динамо». Желающие смогут бесплатно пройти на эту игру, если оформят карту болельщика на Госуслугах или в МФЦ.

Чтобы получить бесплатный билет, надо подойти к кассе на стадионе «Ак Барс Арена» со стороны проспекта Ямашева и назвать номер карты болельщика. Владельцы абонементов, имеющие эту карту, также смогут бесплатно пройти на матч, отметили в пресс-службе клуба.

Напомним, что «Рубин» вернулся в Премьер-Лигу, поэтому уже со следующего сезона при посещении матчей высшего российского дивизиона будет необходима карта болельщика.

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