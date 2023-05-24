Самым высокооплачиваемым игроком «Ак Барса» после Радулова станет Дмитрий Яшкин

В марте чешскому хоккеисту исполнилось 30 лет. Фото: ska.ru

Нападающий Дмитрий Яшкин в ближайшее время пополнит состав «Ак Барса», сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе. По его информации, о переходе игрока питерского СКА в казанский клуб официально объявят совсем скоро.

При этом Яшкин станет самым высокооплачиваемым игроков «Ак Барса» после капитана команды Александра Радулова (базовый оклад 80 миллионов рублей). По данным источника «КП-Казань», чешский форвард будет получать 77 миллионов рублей за сезон. И это не считая призовых за успехи в регулярном чемпионате и в плей-офф. Контракт на таких условиях с Яшкиным будет заключен на три года.

Напомним, по итогам минувшего сезона Дмитрий Яшкин был признан MVP чемпионата КХЛ: он стал как лучшим бомбардиром (67), так и лучшим снайпером (40) регулярки.

В плей-офф Яшкин набрал 7 очков в 14 матчах. Сообщалось, что в матчах на вылет чех играл с травмой и на уколах.

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