Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2023 7:37

В Казани на проспекте Победы сбили лося

Автомобиль получил повреждения
Адам САГАЛ
Лось остался живой. Фото: ГИБДД Казани

Лось остался живой. Фото: ГИБДД Казани

В Казани на проспекте Победы 24 мая произошло ДТП – в 6.30 здесь сбили лося. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 29-летний водитель.

В результате аварии управлявший машиной мужчина не пострадал, а вот автомобиль получил повреждения. Лось живой. На место ДТП приезжал егерь.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане скорая помощь отказалась выезжать к пострадавшему в ДТП.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram