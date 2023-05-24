В Казани на проспекте Победы сбили лося

Лось остался живой. Фото: ГИБДД Казани

В Казани на проспекте Победы 24 мая произошло ДТП – в 6.30 здесь сбили лося. За рулем автомобиля «Лада Ларгус» находился 29-летний водитель.

В результате аварии управлявший машиной мужчина не пострадал, а вот автомобиль получил повреждения. Лось живой. На место ДТП приезжал егерь.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане скорая помощь отказалась выезжать к пострадавшему в ДТП.

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