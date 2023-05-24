Обладателем премии «Судья года» стал зампредседателя Верховного суда РТ Максим Беляев

Максим Беляев последние 15 лет лично рассматривает резонансные уголовные дела. Фото: Верховный суд РТ

Обладателем всероссийской премии «Судья года» стал заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Максим Беляев. Торжественное награждение медалью и дипломом состоялось в московском «Президент-Отеле».

Максим Беляев окончил юридический факультет и аспирантуру Казанского государственного университета, доктор юридических наук. Последние 15 лет лично рассматривает резонансные уголовные дела об убийствах и бандитизме, нередко назначая по ним наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее мы сообщали, председателем Тюлячинского районного суда назначен Айрат Гимранов.

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