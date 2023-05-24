В Казани День молодежи состоится 24 июня в экстрим-парке «УРАМ»

Впервые в экстрим-парке «УРАМ» состоится мастер-класс по езде на мотоциклах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани День молодежи пройдет 24 июня в экстрим-парке «УРАМ».

В течение всего дня в столице Татарстана будут проходить соревнования по экстремальным видам спорта, состоятся чемпионат республики по стритболу, турнир по волейболу, танцевальный фестиваль, открытые спортивные тренировки. Впервые в экстрим-парке «УРАМ» состоится мастер-класс по езде на мотоциклах и мотошоу. Кроме этого, здесь будет представлена выставку тюнингованных машин.

Также в рамках празднования Дня молодежи пройдут открытые лекции и мастер-классы. Любители искусства смогут погрузиться в выставку «Комплекс полноценности» и поговорить с единомышленниками.

В завершении праздника состоится концертная программа, на которой выступит приглашенный артист. Его имя пока не раскрывается.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске празднование Сабантуя перенесли на 18 июня.

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