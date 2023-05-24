Экс-владелец казанского рынка снова оспаривает сделку о продаже доли объекта

Стороны судятся с 2016 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане продолжаются судебные разбирательства за право владения казанским рынком «Родина». В понедельник, 29 мая, Верховный суд республики рассмотрит апелляцию на решение Набережночелнинского горсуда об отказе в признании недействительной сделки по продаже нынешней владелице части рынка в 2007 году.

Судебное дело ведут предприниматель Рестам Салахов и его экс-супруга Лилия Салахова против владельца рынка Ильсеяр Хайретдиновой. Мужчина в 2007 году купил часть рынка, которую впоследствии «потерял» по ряду причин. В результате с 2016 года стороны судятся.

Кроме того, Салахова после развода подала иск на раздел общего имущества. В связи с этим просит признать сделку 2007 года. В 2017 году Московский суд согласился с требованием, признав договор купли-продажи недействительным. В результате Салахову должны были вернуть 55% доли рынка, но решение не устояло в апелляции по иску Хайретдиновой.

Напомним, в Казани пенсионерка стала должником по коммуналке из-за своей полной тезки в Нурлате.

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