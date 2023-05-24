Полиция занимается поиском стрелявшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Тунакова.

Как стало известно «КП-Казань», стреляли предположительно из травматического оружия. Пострадавший мужчина 46 лет госпитализирован.

Полиция занимается поиском стрелявшего, сотрудники изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей.

Ранее мы сообщали, что в Казани неподалеку от общежития КФУ иностранец изнасиловал девушку.

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