О происшествии сообщили неравнодушные горожане. Фото: ТГ-канал администрации

Сегодня, 23 мая, в Казани на улице Профсоюзная обвалилась стена. Об этом сообщили в администрации Вахитовского района столицы Татарстана, куда обратились неравнодушные горожане.

Как сообщили в ведомстве, сейчас на месте обрушения работает техника, территорию, где произошел обвал, огородили для обследования. Казанцев просят быть аккуратными и не подходить к месту работ спецслужб.

В телеграм-канале Вахитовского района также выложили фото с места обрушения. Отметим, что отвалился довольно большой кусок стены. К счастью, никто не пострадал.

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