Лагерь будет работать при «Пионере». Фото: Минмолодежи республики

В Зеленодольском районе Татарстана откроется первый детский кемпинг. Об этом сегодня, 23 мая, рассказал министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

Лагерь будет работать при «Пионере». В дальнейших планах оборудовать там и в «Мирасе» глэмпинг разных направленностей: этнокультурного типа и эколого-туристического.

Садыков пояснил, что выбраны эти лагеря из-за своего расположения в живописных местах с видом на Волгу, озеро или лес. Министр также добавил, что с 11 по 18 июня в лагере «Байтик» состоится фестиваль палаточных лагерей, где примут участие 150 человек.

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