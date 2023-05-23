Одно из преимуществ данного статуса, возможность получать поддержку в размере до 500 тысяч рублей на развитие проекта. Фото: Минэкономразвития Татарстана

С начала 2023 года в Татарстане 162 компании получили статус социального предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики. Данный статус позволит компаниям получать льготы и гранты в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Как пояснили в ведомстве, одно из преимуществ данного статуса, возможность получать поддержку в размере до 500 тысяч рублей на развитие проекта. Однако для этого нужно успеть стать «социальным» до 1 июня. Чтобы это сделать нужно подать документы в центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства.

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