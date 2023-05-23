Хедлайнером музыкального вечера в Лядском саду Казани станет группа «Свидание»

Концерт состоится 27 мая в 18.00. Фото: Денис Гордийко с сайта kzn.ru

Хедлайнером музыкального вечера «Октава» в Лядском саду Казани станет группа «Свидание», сообщили в мэрии города. Концерт состоится 27 мая в 18.00. Кроме того, на сцене выступят и другие коллективы: Fauzia, The Strafe, «Дышать» и другие.

Группа «Свидание» была основана в 2015 году. Хиты коллектива «Я и твой кот», «Случайная любовь», «Весна предала». Музыканты исполняют композиции в духе 60-х годов, а их тексты очень лиричные.

В Дирекции парков и скверов столицы Татарстана посоветовали зрителям взять с собой пледы.

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