По словам обеспокоенных людей, там должен быть хостел для иностранцев, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Набережных Челнов собрали почти 500 подписей против строительства хостела для мигрантов на месте бывшего детского сада (административное здание 7/11). Они обратились к мэру города Наилю Магдееву, прокурору Артуру Абуталипову и главному санитарному врачу Ильгизяру Бариеву, сообщает издание Chelny-biz.

Жители автограда заявили, что такое решение их не устраивает. Свои подписи в документе поставили челнинцы, проживающие в восьми близлежащих домах. Там они пишут о просьбе изменить целевое назначение земельного участка. По словам обеспокоенных людей, там должен быть хостел для иностранцев, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

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