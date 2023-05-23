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НовостиОбщество23 мая 2023 14:33

Жители Набережных Челнов собрали почти 500 подписей против строительства хостела для мигрантов на месте бывшего детского сада

Они обратились к мэру города Наилю Магдееву
Елена СКВОРЦОВА
По словам обеспокоенных людей, там должен быть хостел для иностранцев, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации

По словам обеспокоенных людей, там должен быть хостел для иностранцев, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Набережных Челнов собрали почти 500 подписей против строительства хостела для мигрантов на месте бывшего детского сада (административное здание 7/11). Они обратились к мэру города Наилю Магдееву, прокурору Артуру Абуталипову и главному санитарному врачу Ильгизяру Бариеву, сообщает издание Chelny-biz.

Жители автограда заявили, что такое решение их не устраивает. Свои подписи в документе поставили челнинцы, проживающие в восьми близлежащих домах. Там они пишут о просьбе изменить целевое назначение земельного участка. По словам обеспокоенных людей, там должен быть хостел для иностранцев, что может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

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