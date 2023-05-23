Число получателей детских соцвыплат на карты ВТБ в Татарстане выросло на 85%

По итогам четырех месяцев в Татарстане количество клиентов, получающих детское пособие на карты ВТБ, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 85%. В целом по России с начала года детские социальные выплаты на карты банка получают более 200 тысяч семей. Общая сумма перечисленных государством средств за четыре месяца составила 13 млрд рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Основными получателями детских выплат в ВТБ являются женщины 25-45 лет, их доля составляет около 88%. В среднем ежемесячно по картам «Мир», на которые приходят детские пособия, они тратят 20,5 тысячи рублей. При этом к концу месяца на их счетах в качестве собственных средств в среднем остается около 105 тысяч рублей.

Каждый третий получатель детских выплат проживает в Центральном федеральном округе (31%), в основном в Москве и Московской области, каждый пятый – в Приволжском (19%), где превалируют клиенты из Пермского края и Самарской области. Ещё 15% семей – из Сибири, преимущественно из Иркутской и Новосибирской областей.

- ВТБ является одним из ключевых финансовых институтов по реализации социальных инициатив государства. Кроме этого, мы активно развиваем собственные инструменты поддержки семей с детьми, - прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане – вице-президент Марьям Давлетшина.