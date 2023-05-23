Бастрыкин взял под контроль дело агрессивной учительницы из Чебоксар

СУ СКР по Чувашии по факту инцидента проводит процессуальную проверку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 22 мая, по сети разлетелась видеозапись, на которой было видно, как учительница школы №35 Чебоксар применяет насилие в отношении ученицы. Сначала женщина пнула девочку ногой, а затем ударила по спине.

СУ СКР по Чувашии по факту инцидента проводит процессуальную проверку. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки и выявленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба комитета.

Напомним, ранее администрация школы заявила, что учительница была уволена из-за произошедшего.

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