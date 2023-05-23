Двое жителей Чувашии изнасиловали и забили до смерти знакомого

От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия Фото: принтскрин видео.

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей республики, которые обвиняются в совершении особо тяжких преступлений в Мариинском Посаде. Они избили

Ночью 17 ноября 2022 года двое 19-летних жителей республики в одном из городских дворов встретили знакомого. В этот момент они были пьяны. Из-за пустяка они устроили с ним ссору и стали избивать - нанесли мужчине множество ударов руками и ногами по различным частям тела, а также удар ножом по голове. После этого злоумышленники раздели потерпевшего, забрали его сотовый телефон и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера.

От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

Уголовное дело будет рассмотрено в Верховном суде Чувашской Республики.

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