Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 мая 2023 11:40

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с Генконсулом Ирана в Казани

Стороны обсудили установление деловых отношений с парламентом исламской республики
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Давуд Мирзахани (слева) и Фарид Мухаметшин (справа). Фото: gossov.tatarstan.ru

Давуд Мирзахани (слева) и Фарид Мухаметшин (справа). Фото: gossov.tatarstan.ru

В этот вторник, 23 мая, по следам прошедшего международного экономического форума «Россия - Исламский Мир: KazanForum» 2023 спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с генконсулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани.

- Они обсудили актуальные вопросы всестороннего расширения конструктивного взаимодействия Ирана и Татарстана в рамках Российско-Иранского сотрудничества, прежде всего через межпарламентский диалог, - сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В частности, Мухаметшин выразил надежду на установление деловых отношений с парламентом Ирана для более эффективного решения вопросов по сотрудничеству в сферах культуры, науки и туризма.

– У нас нет региональных парламентов, поэтому будем искать приемлемые пути сотрудничества Меджлиса Ирана с Госсоветом Татарстана, - отметил Давуд Мирзахани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram