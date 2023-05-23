Давуд Мирзахани (слева) и Фарид Мухаметшин (справа). Фото: gossov.tatarstan.ru

В этот вторник, 23 мая, по следам прошедшего международного экономического форума «Россия - Исламский Мир: KazanForum» 2023 спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин встретился с генконсулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани.

- Они обсудили актуальные вопросы всестороннего расширения конструктивного взаимодействия Ирана и Татарстана в рамках Российско-Иранского сотрудничества, прежде всего через межпарламентский диалог, - сообщает пресс-служба Госсовета Татарстана.

В частности, Мухаметшин выразил надежду на установление деловых отношений с парламентом Ирана для более эффективного решения вопросов по сотрудничеству в сферах культуры, науки и туризма.

– У нас нет региональных парламентов, поэтому будем искать приемлемые пути сотрудничества Меджлиса Ирана с Госсоветом Татарстана, - отметил Давуд Мирзахани.

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