Жителям Татарстана рассказали, как вести себя при встрече с медведем

На территории республики проживает 25 особей. Фото: Павел КЛОКОВ

В Татарстане участились случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах. Жители Лаишевского района и вовсе обнаружили на берегу реки следы косолапого. В связи с этим Госкомитет республики по биоресурсам рассказал татарстанцам, как вести себя при встрече с хищником.

- При встрече с медведем не стоит паниковать, не смотрите в глаза животному – оно может воспринять это как агрессию с вашей стороны, медленно отойдите.

- Нельзя бежать и поворачиваться спиной к хищнику. Если зверь приближается, можно попытаться отогнать его резкими звуками.

- Не оставляйте остатки еды возле палаток, охотничьей избушки, на месте пикника. Размещать лагеря следует на открытых и обозримых местах.

- Не приближайтесь к медвежатам, не пытайтесь их взять за руки, накормить или подманить. Всегда где-то неподалеку находится медведица.

К слову, на территории республики проживает 25 особей. Их можно встретить в Агрызском, Зеленодольском, Мамадышском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах. Бурые медведи находятся Красной книге Татарстана. За охоту на косолапого можно попасть под уголовную ответственность.

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