На организацию летнего отдыха детей в Татарстане выделят 2 млрд рублей

Этим летом будут работать татарстанские лагеря и на Черноморском побережье. Фото: Евгения ГУСЕВА

На организацию летнего отдыха детей в Татарстане выделят свыше 2 миллиардов рублей – это на 330 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Об этом заявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева на брифинге.

Увеличение финансирования связывают с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги. Стоимость путевки будет зависеть от длительности смены, а также расположения лагеря. К примеру, в Казани цена составит 13 тысяч рублей, на Черном море - от 36-37 тысяч рублей.

В этом году для отдыха татарстанских детей задействовали 1,5 тысячи организаций, в том числе на Черноморском побережье. Планируется, что лагеря посетят 168,2 тысячи ребят.

Напомним, ранее в детских лагерях Татарстана выявили 66 нарушений правил пожарной безопасности.

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