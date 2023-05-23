В Татарстане за четыре года на ремонт 29 детских лагерей потратили 4,3 миллиарда рублей

Программа реновации детских оздоровительных лагерей в текущем году продолжается.

В Татарстане за четыре последних года отремонтировали 29 детских лагерей за 4,3 миллиарда рублей. Эти работы шли в рамках республиканской программы «Лето - детям», сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Ринат Садыков.

Он отметил, что «Лето - детям» - уникальная для всех регионов России программа. Она направлена на реконструкцию, строительство и капремонт оздоровительных лагерей. Власти Татарстана ждут, что подобная программа появится и на федеральном уровне.

- Программа реновации детских оздоровительных лагерей республики в текущем году продолжается. В нее включены 15 лагерей в 14 районах региона. На эти цели выделят 1,35 миллиарда рублей, - сказал Ринат Садыков.

Напомним, порядка 15 тысяч детей отдохнут летом в пришкольных лагерях Казани. Смена продлится с 29 мая по 27 июня.

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