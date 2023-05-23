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НовостиОбщество23 мая 2023 8:15

Команда Гатина из Набережных Челнов приготовила миллионную порцию каши в Лисичанске

Ее посвятили памяти доктора Николая Зотова
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Команда полевой кухни обеспечивают горячим питанием жителей подшефного города в течение семи месяцев.

Команда полевой кухни обеспечивают горячим питанием жителей подшефного города в течение семи месяцев.

Фото: скриншот

Команда полевой кухни Рустама Гатина из Набережных Челнов приготовила миллионную порцию каши для жителей Лисичанска. Ее посвятили памяти доктора Николая Зотова.

По словам Рустама Гатина, он надел футболку с фотографией друга Николая Зотова. В эти дни ему исполнилось бы 39 лет. Он с первых дней был в команде поваров, но мобилизация их разлучила.

Также Гатин отметил, что доктор был для него примером и навсегда останется в его памяти. Этот день он полностью хочет посвятить своему другу, сообщают «Челны ТВ».

Отметим, команда полевой кухни обеспечивает горячим питанием жителей подшефного города в течение семи месяцев. Волонтеры готовы кормить мирное население столько сколько нужно.

Напомним, из Казани в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом в 90 тонн.

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