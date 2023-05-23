Команда Гатина из Набережных Челнов приготовила миллионную порцию каши в Лисичанске

Команда полевой кухни обеспечивают горячим питанием жителей подшефного города в течение семи месяцев. Фото: скриншот

Команда полевой кухни Рустама Гатина из Набережных Челнов приготовила миллионную порцию каши для жителей Лисичанска. Ее посвятили памяти доктора Николая Зотова.

По словам Рустама Гатина, он надел футболку с фотографией друга Николая Зотова. В эти дни ему исполнилось бы 39 лет. Он с первых дней был в команде поваров, но мобилизация их разлучила.

Также Гатин отметил, что доктор был для него примером и навсегда останется в его памяти. Этот день он полностью хочет посвятить своему другу, сообщают «Челны ТВ».

Отметим, команда полевой кухни обеспечивает горячим питанием жителей подшефного города в течение семи месяцев. Волонтеры готовы кормить мирное население столько сколько нужно.

Напомним, из Казани в Лисичанск отправили гуманитарную помощь весом в 90 тонн.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram