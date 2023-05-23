Игровые автоматы вновь появились в торговых центрах и подземных переходах Татарстана

Азартные игры и игровые автоматы запрещены вне границ специально отведенных игорных зон. Фото: Евгения ГУСЕВА

Игровые автоматы вновь появились в торговых центра и подземных переходах Татарстана. Этот факт заставил местных жителей переживать. От них поступило много жалоб в «Народный контроль».

По мнению татарстанцев, подобная деятельность является незаконной. Как отметил начальник пресс-службы управления МВД по Казани Рафаэль Сагдиев, бывают случаи, когда полиция приезжает на вызов, но аппарата там не находят. Есть предположение, что за время рассмотрения жалобы владелец автомата мог убрать его.

В связи с этим правоохранительные органы рекомендуют сразу с места, где находится устройство, звонить в МВД.

Отметим, азартные игры и игровые автоматы запрещены вне границ специально отведенных игорных зон, а букмекерские конторы и тотализаторы - нет.

Напомним, в 2024 году на KazanForum впервые пройдет кибербитва Standoff.

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