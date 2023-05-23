В Зеленодольском районе столкнулись машина «скорой помощи» и легковушка

В результате ДТП от удара обе машины опрокинулись, а легковушку снесло в кювет. Фото: @gibdd116zelenodolsk

В понедельник, 22 мая, около 21:30 возле дома №10 по улице Школьной в селе Айша Зеленодольского района столкнулись автомобили «скорой помощи» и «Лада». По предварительным данным, при развороте легковушка не уступила дорогу машине с медиками, которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП от удара оба автомобиля опрокинулись, а легковушку вынесло в кювет. Водителям «Лада» и «скорой», а также двум фельдшерам понадобилась медицинская помощь. Стоит отметить, что сидевший за рулем легковушки в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Казани на улице Тэцевской произошло массовое ДТП. В результате там образовалась пробка.

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