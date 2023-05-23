Раис Татарстана предложил запустить прямые рейсы из Казани в Шанхай

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с мэром города Шанхай Гун Чжэнем. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил запустить прямые рейсы из Казани в Шанхай. Об этом он заявил в ходе встречи с мэром Шанхая Гун Чжэнем, сообщает пресс-служба главы региона.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Минниханова в Китай. По словам главы республики, задача властей состоит в том, чтобы расширить контакты в области высшей школы, туризма, спорта, между вузами и научными центрами. При условии возможности открытия прямых рейсов между Шанхаем и Казанью эти контакты кратно увеличатся.

В ответ на слова Рустама Минниханова Гун Чжэнем пригласил Татарстан принять участие в Шанхайском туристическом форуме. Также он отметил, что хочет посетить республику.

Напомним, Минниханов посетил с рабочей поездкой поля Муслюмовского района.

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