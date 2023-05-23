В Татарстане у нескольких собственников изымут земли для строительства дорог

Собственникам будет выплачена компенсация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительством Татарстана принято решение изъять земельные участки в двух районах республики для реконструкции дорог. Соответствующие постановления подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Земельный участок площадью 29 квадратных метров будет изъят в Спасском районе. Земля принадлежит государству, но находится в аренде у ООО «Хузангаевское». Участок необходим для реконструкции дороги Ким — Кузнечиха — Лесная Хмелевка — Фадеевка.

У двух жителей республики будут изъяты земли для строительства дороги Чистополь — Нижнекамск. Их общая площадь составит 69,3 тысячи квадратных метров. Собственникам будет выплачена компенсация.

Ранее мы сообщали, что депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести поправки в закон об отходах.

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