Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Йошкар-Оле на четыре дня ограничили движение по улице Строителей. В пресс-службе столицы Марий Эл просят жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании маршрута передвижения.

Так, в период с 9 утра 22 мая до 6 утра 26 мая запрет на движение коснется всех транспортных средств по причине ремонта дорожного покрытия. Известно, что работы проводятся согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», который стартовал в Республике Марий Эл в 2019 году. К началу 2023-го было отремонтировано 894,7 км автомобильных дорог. Работы продолжаются.

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