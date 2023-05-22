С 23 мая по 2 июня в Казани на Павлюхина и Нурсултана Назарбаева перекроют движение

ФОТО: kzn.ru

С 23 мая по 2 июня в Казани на улицах Павлюхина и Нурсултана Назарбаева перекроют движение, информируют в пресс-службе администрации столицы Татарстана. Временное ограничение запланировано из-за строительных работ.

Уточняется, что движение для автомобилей и пешеходов будет перекрыто вблизи дома №73 на Павлюхина и около дома №16/1 по улице Нурсултана Назарбаева. Там будут обустраивать приямки под горизонтально-направленное бурение для строительства трассы электрокабеля.

В мэрии Казани просят жителей и гостей города продумывать маршрут передвижения заранее в период временного ограничения движения.

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