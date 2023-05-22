ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

По факту гибели 7-летней девочки в пруду Тукаевского района Татарстана возбудили уголовное дело, передает республиканский Следственный комитет. Трагедия случилась воскресным вечером, 21 мая.

Выяснилось, что девочка поехала кататься на велосипеде в сопровождении своей подруги. Оказавшись у пруда, она залезла в воду, но вскоре начала захлебываться. Несмотря на то, что спутница быстро вытащила ребенка на берег, девочка уже перестала подавать признаки жизни.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные мероприятия.

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