ФОТО: телеграм-канал пресс-службы Зеленодольского района

Из Зеленодольского района направлен гуманитарный груз в сгоревшее татарское село Юлдус, передает пресс-служба администрации муниципалитета. Сильнейший пожар произошел в старинном населенном пункте Курганской области 7 мая. Все село выгорело практически дотла.

Новость о страшной трагедии потрясла всю татарскую общественность России. Оказать помощь пострадавшим изъявили неравнодушные со всех регионов России. Зеленодольский район также не остался в стороне. Сегодня, 22 мая, в Юлдус отправили фуру со строительными материалами на сумму более 800 тысяч рублей.

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, это нужная и важная работа. «Благодарю за помощь наших инвесторов, наших друзей, вместе мы все сможем!» - сказал глава муниципалитета. Отмечается, что инициатором сбора гумпомощи стал директор строительной организации «Ханский Дом» Ильяс Гимадов при поддержке Всемирного конгресса татар.

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