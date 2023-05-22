Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане вновь ввели ограничения на пребывание в лесах сроком на 21 день. Соответствующее постановление было подписано в понедельник, 22 мая, Алексеем Песошиным, премьер-министром Республики, и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ограничения пребывания местных жителей в лесах, а также въезда в них транспортных средств, вводятся из-за установления в Республики IVкласса пожарной опасности. В целях безопасности запрет будет действовать на территории лесного фонда и лесничеств Татарстана 21 календарный день.

Стоит отметить, ограничения не распространяются на ряд должностных лиц. Их список указан в постановлении. Ответственность за исполнение распоряжения возложили на Министерство лесного хозяйства Татарстана.

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