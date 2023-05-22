Минцифры РФ готово заплатить 50 миллионов рублей за выявление уязвимостей портала Госуслуг

Участниками программы могут стать и сторонние специалисты, действующие по установленным правилам. Фото: Мария ЛЕНЦ

В работе фестиваля кибербезопасности Positive Hack Days, который соорганизатором которого стала компания из Татарстана Innostage, принял участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

- Для меня тестирование портала Госуслуг - это второе измерение безопасности, которое имеет экономическую оценку. Мы платим за безопасность. 50 миллионов рублей для Госуслуг в bug bounty - целевой уровень, - рассказал министр. – При этом у нас введены оборотные штрафы за утечку информации. Мы работаем на снижение рисков, нужны дополнительные шаги, чтобы сформировать комплексную безопасность.

Отметим, что программу bug bounty от Минцифры РФ предполагает выплату денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей на порталах Госуслуг. Ее участниками могут стать и сторонние специалисты, действующие по установленным правилам. В итоге они помогут понять логику потенциальных хакеров, что будет использовано для дополнительной защиты электронного правительства России.

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