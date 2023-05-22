В Нижнекамске празднование Сабантуя перенесли на 18 июня

В прошлые годы Сабантуй отмечали на неделю раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске празднование Сабантуя состоится 18 июня. Дату озвучил заместитель главы района Александр Умников.

В прошлые годы Сабантуй отмечали на неделю раньше. В этот раз празднование решено было перенести в связи с многочисленными просьбами жителей.

- Всего в 2023 году запланировано проведение 388 праздников плуга в 59 регионах России и 37 странах мира, – уточнил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в этом году Сабантуй в Казани отпразднуют 24 июня.

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