Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги KazanForum 2023

Градоначальник поблагодарил раиса Татарстана и участников форума. Фото: Мэрия Казани

В столице Татарстана подошел к концу XIV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023». Мероприятие посетили 15 тысяч человек из более 85 стран.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что после Универсиады такого наплыва гостей одновременно не было. Во время соревнований в 2013 году участники жили в Деревне Универсиады, что облегчало работу. Во время KazanForum 2023 места размещения и передвижения различались. Казань столкнулась с тем, что гостиницы были загружены на 100%.

Градоначальник поблагодарил раиса Татарстана и участников форума, которые отзывались о Казани как чистом, благоустроенном, гостеприимном и радушном городе. Метшин отметил, что в этом есть и заслуга горожан, которые активно участвовали в двухмесячнике по санитарной очистке, сообщает пресс-служба городской мэрии.

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