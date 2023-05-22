Ростех передал Зимбабве партию многоцелевых казанских вертолетов «Ансат»

Сотрудничество между странами началось в 2022 году. Фото: Госкорпорация «Ростех»

Госкорпорация «Ростех» передала Зимбабве 18 многоцелевых вертолетов «Ансат», а к 2025 году планируют еще 60. Летательные аппараты, производимые на Казанском вертолетном заводе, помогут создать первую в Африке службу санитарной авиации.

Сотрудничество стран началось еще в 2022 году. Тогда был заключен ряд контрактов на поставку гражданских вертолетов Ми-17 и «Ансат», в том числе обсуждался успешный опыт работы Национальной службы санавиации в России.

Вертолеты «Ансат» приспособлены для спасения пациентов в труднодоступных районах. Каждое воздушное судно укомплектовано полным набором медицинского оборудования для реанимации и скорой помощи, сообщает пресс-служба Госкорпорации.

Напомним, ранее было предложено начать сотрудничество между Дагестаном и Казанским вертолетным заводом.

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