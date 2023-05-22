Умер заслуженный артист Татарстана Зуфер Сафин

Зуфер Сафин родился 27 января 1968 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Умер засуженный артист Татарстана Зуфер Сафин, ему было 54 года. Об утрате сообщил имам-хатыб мечети Аль-Марджани Мансур Джалялетдин. Попрощаться с исполнителем можно будет 23 мая в 12:10 в мечети Маджани по адресу: улица Каюма Насыри, 17.

Отметим, Зуфер Сафин родился 27 января 1968 года в селе Акбулатово Чистопольского района ТАССР. Окончил среднюю школу и работал солистом в нижнекамском Доме культуры «Яшьлек». В 1995-2003 годах стал солистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. С 2009-го выступал самостоятельно в качестве ведущего концертных программ.

Похоронить артиста планируют в его родной деревне Акбулатово Чистопольского района.

Ранее стало известно, что умерла Ирина Мушкина, заслуженный работник культуры Татарстана, журналист

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram