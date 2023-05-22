В Татарстане на развитие речных перевозок выделили два миллиарда рублей

Данные средства выделяются в качестве уставного капитала новой организации. Фото: Алина НИЗАМОВА

В Казани учредили акционерное общество «Флот Татарстана». 100% в его уставном капитале принадлежит республике. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно документу, идея создания «Флота Татарстана» принадлежит республиканским Минтрансу и Минземимущества. Акционерное общество предназначено для работы по развитию пассажирских перевозок по рекам.

В частности, Минземимущества Татарстана от имени республики должно внести два миллиарда рублей в качестве уставного капитала АО «Флот Татарстана».

Отметим, в 2023-2025 годах на содержание водных судоходных путей и подходов к причалам общего пользования власти выделят по 20 миллиардов рублей ежегодно.

Напомним, в 2023 году Зеленодольский судостроительный завод выпустит четыре «Метеора».

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