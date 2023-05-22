В новой части Набережных Челнов с 23 мая отключат горячую воду

Под отключение попадают дома множества комплексов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новой части Набережных Челнов начинаются гидравлические испытания. Опрессовка стартует 23 мая в северо-восточной части города.

Горячей воды не будет в домах 22, 23, 24, 25, 46, 48, 50, 51, 61, 63, 64, 65, 69 комплексов. Под отключение также попадают дома 47, 49, 52, 53 и 54 комплексов.

Ранее мы сообщали, что в Замелекесье досрочно подают горячую воду после гидравлических испытаний.

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