В Казани в 2023 году на золотую медаль претендуют 777 одиннадцатиклассников

Для золотой медали выпускникам при сдаче экзаменов нужно набрать более 70 баллов по русскому языку и математике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани для 166 тысяч школьников совсем скоро начнутся летние каникулы. Из них 19 тысяч человек являются выпускниками 9 и 11 классов. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

По словам Ризванова, в 2023 году на золотую медаль претендуют 777 одиннадцатиклассников и 828 девятиклассников. Однако для получения аттестата с отличием им необходимо хорошо сдать ОГЭ И ЕГЭ. Выпускникам нужно набрать более 70 баллов по русскому языку и математике.

Согласно статистике, каждый десятый выпускник казанских школ является медалистом. Как отметил начальник управления образования исполкома города, это высокий показатель уровня образования в столице Татарстана.

Напомним, в 2023 году в Татарстане планируется построить пять новых школ.

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