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НовостиОбщество22 мая 2023 6:59

В Казани продлили действие льготных проездных для детей мобилизованных

Ранее мера поддержки действовала только до конца учебного года
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Теперь дети мобилизованных смогут не платить за проезд и летом.

Теперь дети мобилизованных смогут не платить за проезд и летом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани продлили действие льготных проездных в общественном транспорте для детей мобилизованных. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По словам Метшина, до этого льгота действовала только до конца учебного года. Теперь дети смогут не платить за проезд и летом.

Кроме того, детей мобилизованных обеспечат бесплатными путевками в пришкольные лагеря. Также это касается и загородных летних мест отдыха.

Отметим, в текущем году столица Татарстана планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей.

Напомним, в Казани дети мобилизованных смогут бесплатно отдохнуть в лагерях по спецквоте.

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