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НовостиОбщество22 мая 2023 6:07

ОЭЗ «Алабуга» закупила крепкий алкоголь на 5 млн рублей

С какой целью не уточняется
Адам САГАЛ
На данный момент в «Алабуге» работают 33 резидента

На данный момент в «Алабуге» работают 33 резидента

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особая экономическая зона «Алабуга» закупает крепкую алкогольную продукцию на пять миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в тендере на сайте госзакупок.

Как сообщает Inkazan, закупка была опубликована 9 мая, кто выбран исполнителем пока неизвестно. Для чего компании столько алкоголя, не уточняется.

На данный момент в «Алабуге» работают 33 резидента. Объем инвестиций превышает 160 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах с алкогольным отравлением госпитализировали второклассницу.

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