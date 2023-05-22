ОЭЗ «Алабуга» закупила крепкий алкоголь на 5 млн рублей

На данный момент в «Алабуге» работают 33 резидента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особая экономическая зона «Алабуга» закупает крепкую алкогольную продукцию на пять миллионов рублей. Соответствующая информация размещена в тендере на сайте госзакупок.

Как сообщает Inkazan, закупка была опубликована 9 мая, кто выбран исполнителем пока неизвестно. Для чего компании столько алкоголя, не уточняется.

На данный момент в «Алабуге» работают 33 резидента. Объем инвестиций превышает 160 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах с алкогольным отравлением госпитализировали второклассницу.

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