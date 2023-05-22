В Казани готовят проект дороги к участкам для многодетных в Константиновке

Протяженность дороги к участкам для многодетных семей составит три километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

К октябрю текущего года должно быть закончено проектирование дороги, к участкам, которые были выделены многодетным семьям в казанском жилом массиве Константиновка. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Протяженность дороги к участкам для многодетных семей составит три километра. Планируется, что дорога будет двухполосной. Стоимость проекта составит более 16 миллионов рублей, деньги выделят из бюджета Татарстана.

Отметим, что в Казани в очереди на получение земельных участков стоят 7,1 тысячи семей.

Ранее мы сообщали, что в микрорайоне для многодетных Подсолнухи засыпят щебнем две улицы.

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